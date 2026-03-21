Мать девушки обвиняемого в убийстве женщины Секача: «Таких мальчиков, как Даня, сейчас еще надо поискать. Он очень добрый, отзывчивый, всегда первый оказывал внимание, помощь»

Ранее стало известно, что 20-летнему игроку «Урала-2» предъявили обвинение в убийстве жительницы Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб. На Секача также завели дело о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней.
— Здравствуйте, Ольга. Вы же мама той самой Маши, его девушки? Я смотрю, что вы не можете сдержать слез с самого начала. Какой Даня для вас?
— Во-первых, Даня — это, я не знаю… Таких мальчиков сейчас еще надо поискать. Он очень реально добрый, отзывчивый.
Когда он к нам в гости приходил, даже в плане того, что я там подметала или пыталась стул подвинуть или что-то еще [делала], он говорит: «Теть Оль, давайте я помогу. Давайте я то, давайте я се». Никогда не то что его не надо просить, а он всегда первый оказывал какое-то внимание и помощь.
— А долго они дружили-то с дочкой вашей?
— Да, они знакомы пять лет, — рассказала Непейвода.
Игрок «Урала-2» грабил и убивал по наводке телефонных мошенников. Его отправили в СИЗО.