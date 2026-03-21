Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
0
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
13.00
X
4.40
П2
1.36
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
3
:
Реал Сосьедад
1
П1
1.06
X
12.00
П2
39.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Дженоа
0
:
Удинезе
1
П1
15.50
X
3.67
П2
1.45
Футбол. Франция
2-й тайм
Ланс
5
:
Анже
1
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
РБ Лейпциг
5
:
Хоффенхайм
0
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Наполи
1
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Факел
0
Мать девушки обвиняемого в убийстве женщины Секача: «Таких мальчиков, как Даня, сейчас еще надо поискать. Он очень добрый, отзывчивый, всегда первый оказывал внимание, помощь»

Ольга Непейвода, мать девушки футболиста Даниила Секача, обвиняемого в убийстве женщины на северо-западе Москвы, охарактеризовала юношу в шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что 20-летнему игроку «Урала-2» предъявили обвинение в убийстве жительницы Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб. На Секача также завели дело о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней.

— Здравствуйте, Ольга. Вы же мама той самой Маши, его девушки? Я смотрю, что вы не можете сдержать слез с самого начала. Какой Даня для вас?

— Во-первых, Даня — это, я не знаю… Таких мальчиков сейчас еще надо поискать. Он очень реально добрый, отзывчивый.

Когда он к нам в гости приходил, даже в плане того, что я там подметала или пыталась стул подвинуть или что-то еще [делала], он говорит: «Теть Оль, давайте я помогу. Давайте я то, давайте я се». Никогда не то что его не надо просить, а он всегда первый оказывал какое-то внимание и помощь.

— А долго они дружили-то с дочкой вашей?

— Да, они знакомы пять лет, — рассказала Непейвода.

Игрок «Урала-2» грабил и убивал по наводке телефонных мошенников. Его отправили в СИЗО.