Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:45
Ахмат
:
Ростов
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Манчестер Юнайтед
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
3
:
Реал Сосьедад
1
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Удинезе
2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
5
:
Анже
1
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
5
:
Хоффенхайм
0
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Наполи
1
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Факел
0
Лапочкин о том, что Кукуян пропускает тур РПЛ: «Наказание за работу на игре “Зенита” с махачкалинским “Динамо”, очевидно. Но это не затянется, поскольку ощущается нехватка качественных судей

Сергей Лапочкин считает, что Павел Кукуян наказан за спорные решения в матче «Зенит» — «Динамо» Махачкала (1:0).

Источник: Спортс"

— Сегодня были опубликованы фамилии арбитров, которые будут работать в следующем туре Мир РПЛ. В списке нет Павла Кукуяна, Евгения Буланова и Сергея Карасева. Говорит ли это о недовольстве их работой?

— Была признана ошибка Карасева — он не удалил Соболева, поэтому определенное наказание Сергей получил. Что касается трех арбитров, работавших на кубковом матче «Зенита» с махачкалинским «Динамо», — они не задействованы в туре ни в каком виде. Очевидно, это также является мерой наказания за их работу в Санкт‑Петербурге.

Хочется надеяться, что это будет недолгая пауза, потому что мы видим: есть арбитры, которые, мягко говоря, не лучшим образом отработали в 19‑м туре — это Шафеев и Фролов. Думаю, наказание Кукуяна не затянется, поскольку сейчас ощущается нехватка качественных судей. При том, что количественно их достаточно, уровень работы некоторых из них оставляет вопросы", — сказал экс-рефери.

«Зениту» дали победный пенальти вот за это. Стоп, а за что вообще? Кто понял?