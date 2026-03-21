Луис Энрике: «Игроки “ПСЖ” вернутся в четверг, а в пятницу у нас матч с “Тулузой”. Просто чудесно! Это нехорошо — играть в пятницу, когда какие-то сборные играют в среду в&nb

В субботу «Ницца» примет парижан в рамках 27-го тура Лиги. На 3 апреля назначен домашний матч «Пари Сен-Жермен» с «Тулузой».
«Мои игроки вернутся [к тренировкам с клубом] в четверг. А в пятницу у нас матч против “Тулузы”. Просто чудесно!
Во время этого международного перерыва все наши игроки уезжают. Я думаю, что играть в пятницу — это нехорошо. Некоторые [наши футболисты] играют в среду в США, прибывают в Париж в четверг, а потом нужно играть в пятницу против «Тулузы», — сказал Энрике на пресс-конференции.