Кэррик про 2:2 с «Борнмутом»: «Я разочарован, что “МЮ” не набрал 3 очка, моментов хватало. Не понимаю, почему нам дали один пенальти, но не дали такой же второй, безумие»

"Я разочарован, мы создали достаточно моментов. Был отличный шанс повести в счете 2:0, и в нашу пользу назначили один пенальти, но не второй. Там было ровно то же самое — захват двумя руками. В одном из случаев судья ошибся. Он не дал нам второй пенальти, а я считаю, что это пенальти в обоих случаях. Это важный момент, после которого начался хаос. Я не понимаю, почему один пенальти дали, а другой не дали, это безумие.
Все очевиднее некуда: ты уже дал один такой пенальти, но почему-то не дал второй. Я не понимаю, почему он этого не сделал. Потом нам забивают гол, и начинается хаос.
Я очень доволен тем, что мы вдесятером справились и набрали очко, это очень радует. Учитывая ход матча, можно и проиграть в таких случаях, так что мы принимаем это. Но я разочарован, что мы не набрали три очка«, — сказал главный тренер “Манчестер Юнайтед”.