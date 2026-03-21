Каррагер об игре «Арсенала»: «Их обвиняли в том, что стиль важнее содержания, что не хватает хитрости. Теперь все наоборот. Артета, как и Моуринью, не боится быть прагматичным»

«От некоторых давних претензий “Арсеналу” было сложно отделаться. Их обвиняли в том, что для них стиль важнее содержания, что они слишком мягки в матчах с физически крепкими командами, что им не хватает мастерства в играх против европейской элиты, что — и это главное — им не хватает хитрости и умения управлять игрой, когда это действительно важно.
Если не считать последний барьер в виде завоевания крупного трофея, это негативное восприятие теперь в основном перевернулось с ног на голову.
Для Артеты возможность вести интенсивную борьбу сразу на четырех фронтах — это дань его дальновидности и смелости в полном перестроении команды. Эта трансформация регулярно заставляет меня проводить параллели между Артетой и «Челси» времен Жозе Моуринью — командой, которая тоже была непопулярна среди нейтральных болельщиков. Как и «Челси» Моуринью, нынешний «Арсенал» не боится быть более прагматичным, чем зрелищным, строя свою борьбу за титул на крепкой оборонительной структуре, а не отдавая приоритет сложным и подвижным атакующим комбинациям«, — отметил экс-защитник “Ливерпуля”.