Соболев о «плохом Саше»: «Решил быть таким же, каким был в “Спартаке”, когда меня не любили и ненавидели»

— Саша Соболев хороший и Саша Соболев плохой: объясни, в чем между ними разница.
— Саша хороший — тот Саша, которого все видели после перехода в «Зенит». Я, можно сказать, полтора года молчал, практически не давал никаких интервью и совсем редко участвовал в каких-то медиа-активностях.
И вот сейчас, спустя полтора года, я понял, что мне это не подходит. Надо быть самим собой: где-то с публикой позаигрывать, где-то понаглее быть на поле. В общем, я решил быть таким же, каким был в «Спартаке», когда меня не любили и ненавидели — плохим Сашей. Вот и все, — сказал Соболев.