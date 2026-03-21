Генич о судьях: «Арбитры ВАР футбол не смотрят. Ты настолько вовлечен в этот процесс, что сама игра уходит на второй план»

Я хочу сказать, что футбол они не смотрят. Под таким напряжением два часа сидеть… Каждая атака, даже когда мяч в центре поля — ты должен нажать кнопку и отметить, что эта атака потенциально может стать голевой. И в этой фазе нужно сразу оценить: если она приведет к голу, не было ли касания рукой, фола или другого нарушения, которое могло повлиять на развитие эпизода. Ты настолько вовлечен в этот процесс, что сам футбол уходит на второй план. Это действительно очень сложно.