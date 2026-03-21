Амаду Онана о футболке Месси: «Единственная, которую я не стирал. Но она не пахнет, Лео даже не вспотел! Я три недели тренировался говорить фразу на испанском»

Бельгиец играл за «Лилль» в сезоне-2021/22 — в тот момент Месси выступал за «ПСЖ».
"Я знал, что буду играть против него. Я только что приехал во Францию, мне было 19 или 20 лет… И я всегда был очень, очень, очень большим поклонником этого господина.
У меня есть друг, который бельгиец, но его родители испанцы. Поэтому он говорит по-испански. За три недели до матча я попросил его: "Скажи мне фразу, которую я должен сказать ему [Месси]. Я хотел сказать ее на испанском, я хотел, чтобы он почувствовал, что это исходит от чистого сердца.
Он отдал свою футболку Эйнджелу Гомесу. Но я подумал про себя: «Я должен пойти и попросить его отдать футболку с первого тайма. Я столкнулся с ним в туннеле и сказал: “¿Leo, Podemos cambiar la camiseta por favor? (“Лео, не могли бы мы поменяться футболками, пожалуйста?” — Спортс”»). Это получилось естественно, но он не знал, что я работал над этим три недели (смеется).
Это единственная футболка, которую я не стирал. Следы все еще остаются. Но парень даже не вспотел! Футболка даже не пахнет. Я жалею только о том, что не взял футболку Роналду, когда играл против «Юнайтед» в «Эвертоне», — сказал Онана на ютуб-канале Just Riadh.