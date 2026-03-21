Александр Мостовой: «Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров? “Спартак” проиграл — на следующий день всех разнесли. “Локо” вылетел из Кубка — ни

Команды встретятся в 22-м туре Мир РПЛ. Игра пройдет завтра, 22 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
— Галактионов и Дзюба. Будет ли у Артема дополнительная мотивация?
— Будет, конечно. Интересно на это посмотреть. Кто такой Галактионов для Дзюбы?
В Москве «Акрону», конечно, будет тяжело. Если Артем забьет, будет здорово. Будет еще тема для разговора. Может, жест еще какой покажет… «Акрону» нельзя оступаться, у них каждое очко на вес золота.
«Локомотив» сейчас играет неплохо. Они держатся наверху, потому что купили трех футболистов, которые гарантируют команде минимум 10−12 забитых мячей. Никто, конечно, не ожидал, что они вылетят из Кубка.
Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров? Я почему‑то не вижу… «Локомотив» вылетел из Кубка, а теперь может опуститься ниже в чемпионате — какая‑то тишина. «Спартак» проиграл — на следующий день всех разнесли. Почему ни слова нет про Галактионова, который вылетел с «Локомотивом» из Кубка? — сказал Мостовой.