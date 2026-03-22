«Я случайно пнул Роналду, это было преступлением. В том году я больше не тренировался». Экс-защитник «Кастильи» Эрнандо о тренировке с «Реалом»

"Я случайно пнул Криштиану. Я действительно не хотел этого делать, я даже не хотел ставить ногу, но в тот момент, когда я увидел, что точно попаду, я упал на землю. Он коснулся мяча чуть раньше меня, и я в итоге ударил его по ахиллову сухожилию.
Это было преступлением. Я подумал, в какую же передрягу я попал. В том году я больше не тренировался«, — сказал Эрнандо, ныне выступающий за “Расинг” в Сегунде.
При этом футболист уточнил, что «Мадрид» не отстранял и не наказывал его, несмотря на слухи. Напротив, его рассматривали в качестве запасного первой команды. Однако во время предсезонной подготовки 2018 года он получил травму, из-за чего не мог претендовать на место в составе на следующий сезон.