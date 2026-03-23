Винисиус о 3:2 с «Атлетико»: «Я очень доволен, “Реал” прогрессирует. Сейчас мы уезжаем в сборные, жаль, у клуба хорошая серия»

«Сегодня я очень доволен тем матчем, который мы провели. Мы контролировали игру с самого начала, пропустили, но мы прогрессируем и меняемся, чтобы в таких матчах болельщики “Реала” были счастливы, чтобы они могли наслаждаться игрой, а “Мадрид” всегда побеждал».
О победе.
«Заслуга принадлежит всем: тренеру, игрокам, болельщикам, всей работе, которую мы проделали на этой неделе. У нас с самого начала был четкий план на игру, и это определило разницу».
Про дубль.
«Очень доволен, потому что я работал весь сезон ради таких матчей, я всегда прогрессирую, забиваю голы и отдаю передачи».
О паузе на игры сборных.
«Жаль. Сейчас у нас хорошая серия, мы уезжаем в сборные, и, надеюсь, мы все вернемся без травм, ведь наступает самый важный отрезок сезона», — сказал Винисиус в эфире Real Madrid TV.