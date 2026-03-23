Арбелоа о 3:2 с «Атлетико»: «Мне понравился менталитет “Реала”, команда начала давить, когда соперник сравнял. Удаление Вальверде трудно понять»

"Я доволен, мы сделали то, что должны были — выиграли матч. Еще один шаг — мы продолжаем борьбу.
Команда в хорошей форме. Матч был совсем непростым, соперник создал нам серьезные трудности. Нам пришлось показать очень сильный характер. Они снова сравняли счет, и нам пришлось вновь давить — именно это мне понравилось больше всего, менталитет этой команды".
Об удалении Вальверде.
"Трудно понять это решение. Я благодарен, что судья подошел к бровке и объяснил мне. Иногда в динамике кажется одно, а когда пересмотришь — мнение может измениться. Но это были 15 минут настоящего командного духа, взаимопомощи, мы оборонялись на пределе — и в итоге все обошлось.
Это было захватывающе. Я всегда говорю, что атмосфера дерби — самая особенная в лиге. Мне довелось пережить это уже в роли тренера. Кроме того, после нескольких лет без побед здесь, на нашем поле, было важно сделать это сегодня. Рад за ребят — они заслужили это своим трудом. Сейчас уходим на паузу сборных в хорошем настроении и со спокойствием«, — сказал Арбелоа в эфире ТВ “Реала”.