Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Лилль
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Гавр
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
5
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Алавес
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Зенит
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Сандерленд
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
5
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2

Арбелоа о 3:2 с «Атлетико»: «Мне понравился менталитет “Реала”, команда начала давить, когда соперник сравнял. Удаление Вальверде трудно понять»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о победе над «Атлетико» (3:2) в 29-м туре Ла Лиги.

"Я доволен, мы сделали то, что должны были — выиграли матч. Еще один шаг — мы продолжаем борьбу.

Команда в хорошей форме. Матч был совсем непростым, соперник создал нам серьезные трудности. Нам пришлось показать очень сильный характер. Они снова сравняли счет, и нам пришлось вновь давить — именно это мне понравилось больше всего, менталитет этой команды".

Об удалении Вальверде.

"Трудно понять это решение. Я благодарен, что судья подошел к бровке и объяснил мне. Иногда в динамике кажется одно, а когда пересмотришь — мнение может измениться. Но это были 15 минут настоящего командного духа, взаимопомощи, мы оборонялись на пределе — и в итоге все обошлось.

Это было захватывающе. Я всегда говорю, что атмосфера дерби — самая особенная в лиге. Мне довелось пережить это уже в роли тренера. Кроме того, после нескольких лет без побед здесь, на нашем поле, было важно сделать это сегодня. Рад за ребят — они заслужили это своим трудом. Сейчас уходим на паузу сборных в хорошем настроении и со спокойствием«, — сказал Арбелоа в эфире ТВ “Реала”.