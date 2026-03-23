Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Лилль
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Гавр
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
5
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Алавес
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Зенит
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Сандерленд
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
5
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2

Симеоне о судействе после 2:3 с «Реалом»: «Не думаю, что “Атлетико” проиграл из-за этого. У нас были возможности, мы их не реализовали»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о причинах поражения от «Реала» (2:3) в гостевом матче 29-го тура Ла Лиги.

О неназначенном пенальти на Маркосе Льоренте и судействе в целом.

«Не думаю, что мы проиграли из-за этого. У нас были возможности создать хорошие моменты, но мы ими не воспользовались. Мы заслуживали хотя бы немного большего».

Об игре Адемолы Лукмана.

«Он продолжает прогрессировать, очень хорошо работает, дает нам другие качества, и мы помогаем ему расти в защите, потому что он выполняет эту работу и является парнем с огромным сердцем и желанием учиться. Надеюсь, он продолжит давать нам важные результаты, как сегодня».

О разном трактовании эпизодов арбитром.

«Не думаю, что это повлияло на игру. Мы могли сделать гораздо больше, могли лучше обороняться при их голах и сделать больше в атаке. У нас серьезные соперники, и если им что-то позволить — они обязательно накажут».

О возможном пенальти после эпизода с Дани Карвахалем и назначенном фоле с участием Давида Ганцко.

«Я находился слишком далеко в обоих эпизодах, если честно, даже еще не видел их в записи».

О том, чего не хватило команде.

«Нужно было лучше контролировать игру, иначе строить атаки. Мы не смогли реализовать это в ключевой момент. Я уже в четвертый раз говорю, как вижу причины произошедшего в этом матче», — сказал Симеоне.