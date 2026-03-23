Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Бетис
1
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Лечче
0
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Фрайбург
2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Лилль
2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Гавр
2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Метц
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
5
:
Акрон
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Алавес
4
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Айнтрахт Ф
1
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Вест Хэм
0
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Ноттингем Форест
3
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Верона
0
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Лацио
2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Монако
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Рубин
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Зенит
3
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Райо Вальекано
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Шинник
1
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Сандерленд
2
Футбол. Италия
завершен
Комо
5
:
Пиза
0
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Енисей
4
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Спартак
2
Коларов после 1:1 с «Фиорентиной»: «Не лучший матч “Интера”, не хватает остроты, копится усталость. Но у нас по-прежнему шесть очков преимущества — все в наших руках»

Тренер «Интера» Александар Коларов высказался после ничьей с «Фиорентиной» в 30-м туре Серии А (1:1).

«Нерадзурри» не побеждают 4 матча подряд — на этом отрезке команда трижды сыграла вничью и проиграла «Милану». Главный тренер «Интера» Кристиан Киву пропускал матч после удаления в игре с «Аталантой».

«Мы знали, что три очка важны, но “Фиорентина” тоже заслуживает похвалы за свою игру. Это был не лучший наш матч, и мы переживаем не лучший период в сезоне, но у нас по-прежнему шесть очков преимущества, так что все в наших руках.

Нам не хватает решимости и, возможно, остроты, потому что в течение многих игр накапливается усталость. Мы привыкли к тому, что «Интер» доминирует, но мы все еще лидируем с отрывом в шесть очков, и мы должны завершить чемпионскую гонку.

Хочу отметить, что, когда речь заходит об «Интере», люди ведут себя так, как будто мы должны все принимать как должное. Можно сыграть вничью на выезде с сильной «Фиорентиной», которая в последнее время находится в хорошей форме, поэтому я считаю, что это относительно позитивный момент. Если мы оторвались на шесть очков, это означает, что мы добились хороших результатов по ходу сезона. Я понимаю критику, но «Интер» по-прежнему лидирует.

Нападающие имеют ключевое значение для нашего стиля, они нужны нам, чтобы удерживать мяч, но я хочу говорить не только о нападающих. Нам нужно более качественно выстраивать игру в обороне и обеспечивать нападающим нужные условия", — сказал Коларов в интервью DAZN Italia.