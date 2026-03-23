17-летний Маринкин о дебюте в старте «Динамо» против «Зенита»: «Не было волнения, занимаюсь футболом 14 лет. Если боишься играть, зачем выходить на поле?»

— Насколько волнительно было играть? Дебют в стартовом составе против «Зенита».
— Не было волнения.
— Потому что для тебя это обычный матч, или настолько уверен в себе?
— Я занимаюсь футболом 14 лет. Если я выхожу на поле с волнением, значит, я боюсь играть. А если ты боишься играть, зачем выходить на поле?
— Ты вышел на позиции Глебова. Как отличалось твое задание на сегодня от обычной установки Глебову?
— Я не знаю, какую ему дают установку. Моя установка на сегодня была помочь команде победить. Я с этим не справился, так как мы проиграли.
— А чем именно недоволен в своей игре? С чем не справился?
— В плане борьбы. В верховой борьбе есть над чем работать.
— А в чем сложность? Ты просто легче?
— Нет. У Зенита подобраны хорошие игроки — быстрые, техничные. Надо работать и улучшаться.
— А против Соболева было сложно?
— Да нет, — передает слова Маринкина корреспондент Спортса" Илья Ковалев.