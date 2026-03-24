Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
5
:
Чайка
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Газизов про слова Мажича о пенальти «Зенита»: «Как я могу быть удовлетворен, если “Динамо” проиграло? Надо сделать выводы по поводу Кукуяна и Буланова»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал высказывание Милорада Мажича о назначенном в пользу «Зенита» пенальти в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

Источник: Спортс"

Ранее руководитель департамента судейства РФС заявил: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство».

— Руководству судейства надо сделать выводы по поводу арбитров Кукуяна и Буланова. Как я могу быть удовлетворен этими словами, если мы в итоге проиграли матч? Неизвестно, как все сложилось бы без пенальти.

Получается, мы с главой департамента судейства смотрим в одном направлении. Стоит сделать выводы, чтобы больше таких случаев не было. Не надо дискредитировать футбол.

— Если бы предложили вариант с переигровкой матча, согласились бы?

— Это смешно. «Зенит» идет дальше, а мы остались за бортом Кубка России. Цена ошибки большая. Да, неприятно, но раз Мажич назвал решение Кукуяна ужасом, значит мы смотрим футбол одинаково, — сказал Газизов.

«Это ужас». Мажич в шоке от вредительского пенальти — его Кукуян и ВАР подарили «Зениту».