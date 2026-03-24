Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Турция
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.34
П2
8.00
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
5
:
Чайка
2
П1
X
П2

Зико вызвал бы Неймара в сборную Бразилии: «То, что он делает, по-настоящему гениально. Бог заложил в него много хорошего. Но ему нужно стабильно играть»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Зико высказался о том, следует ли вызывать Неймара в сборную Бразилии.

34-летний нападающий не был включен в окончательный состав команды Карло Анчелотти на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.

"Если бы он играл стабильно, я бы взял его. Но не думаю, что вызвал бы его на товарищеские матчи, тем более что ему не нужна проверка. Ему нужно стабильно играть.

Мало кто из умелых игроков обладает тем, что есть у него. И я всегда говорю, что в нем должна преобладать профессия футболиста, если он все еще хочет стать чемпионом мира. Бог заложил в него много хорошего. То, что он делает, по-настоящему гениально.

Я очень за него болею, он мне очень нравится. Все, что он выиграл, он выиграл благодаря футболу, поэтому его голова должна быть сосредоточена на футболе", — сказал Зико в интервью Basticast.