Более 170 тысяч нидерландцев подписали петицию с призывом к бойкоту ЧМ-2026: «Мы не хотим, чтобы наши футболисты косвенно поддерживали террористическую политику Трампа»

Во вторник подписи были представлены во Второй палате Генеральных штатов Нидерландов.
«Участвуя в чемпионате мира, мы легитимизируем этот режим. Мы не хотим, чтобы наши футболисты своим участием в турнире косвенно поддерживали насильственную террористическую политику президента Дональда Трампа в отношении невинных мигрантов», — заявил ван де Кейкен.
По его словам, и сборная Нидерландов, и высокопоставленные лица не должны ехать на турнир, который пройдет в США, Канаде и Мексике. В качестве причин также называются «агрессивное вмешательство» США в дела других стран и угрозы Трампа в отношении Гренландии.
«Участие в спортивном событии сейчас, будто ничего не происходит, легитимизирует экспансионистскую политику Трампа», — считает инициатор петиции.
Спортивный историк Пол Реф оценил вероятность того, что бойкот в конечном итоге примут.
"Довольно большое число для протестной петиции. Это говорит о том, что в отличие от предыдущих чемпионатов мира, например, в Катаре, в Нидерландах существует более широкое общественное настроение: так быть не должно.
Насколько мне известно, у этой петиции нет политической поддержки или поддержки со стороны других организаций, чтобы продлить ей жизнь. Поэтому есть риск, что после принятия она просто тихо исчезнет", — приводит слова Рефа Een Vandaag.
По мнению историка, полноценный бойкот малореалистичен.
"Из-за множества геополитических интересов. Для Нидерландов, как и для других стран, довольно чувствительно идти против такой страны, как США.
Около 50 лет назад спорт стал настолько масштабным, в нем вращаются миллиарды, к нему приковано огромное внимание, что странам просто сложно его бойкотировать. Там задействованы большие финансовые интересы. Весь бюджет KNVB (Королевский футбольный союз Нидерландов — Спортс«“) во многом завязан на этом”, — добавил Реф.