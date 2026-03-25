Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Турция
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.34
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Италия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.90
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.46
П2
4.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Украина
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.25
П2
2.55
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
5
:
Чайка
2
П1
X
П2

Более 170 тысяч нидерландцев подписали петицию с призывом к бойкоту ЧМ-2026: «Мы не хотим, чтобы наши футболисты косвенно поддерживали террористическую политику Трампа»

Более 170 тысяч нидерландцев подписали петицию с призывом бойкотировать ЧМ-2026, запущенную журналистом Теуном ван де Кейкеном.

Источник: Спортс"

Во вторник подписи были представлены во Второй палате Генеральных штатов Нидерландов.

«Участвуя в чемпионате мира, мы легитимизируем этот режим. Мы не хотим, чтобы наши футболисты своим участием в турнире косвенно поддерживали насильственную террористическую политику президента Дональда Трампа в отношении невинных мигрантов», — заявил ван де Кейкен.

По его словам, и сборная Нидерландов, и высокопоставленные лица не должны ехать на турнир, который пройдет в США, Канаде и Мексике. В качестве причин также называются «агрессивное вмешательство» США в дела других стран и угрозы Трампа в отношении Гренландии.

«Участие в спортивном событии сейчас, будто ничего не происходит, легитимизирует экспансионистскую политику Трампа», — считает инициатор петиции.

Спортивный историк Пол Реф оценил вероятность того, что бойкот в конечном итоге примут.

"Довольно большое число для протестной петиции. Это говорит о том, что в отличие от предыдущих чемпионатов мира, например, в Катаре, в Нидерландах существует более широкое общественное настроение: так быть не должно.

Насколько мне известно, у этой петиции нет политической поддержки или поддержки со стороны других организаций, чтобы продлить ей жизнь. Поэтому есть риск, что после принятия она просто тихо исчезнет", — приводит слова Рефа Een Vandaag.

По мнению историка, полноценный бойкот малореалистичен.

"Из-за множества геополитических интересов. Для Нидерландов, как и для других стран, довольно чувствительно идти против такой страны, как США.

Около 50 лет назад спорт стал настолько масштабным, в нем вращаются миллиарды, к нему приковано огромное внимание, что странам просто сложно его бойкотировать. Там задействованы большие финансовые интересы. Весь бюджет KNVB (Королевский футбольный союз Нидерландов — Спортс«“) во многом завязан на этом”, — добавил Реф.