Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Турция
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.34
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Италия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.90
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.52
П2
4.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Украина
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.26
П2
2.46
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Польша
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.67
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Словакия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.27
П2
3.95

Жена Смолова: «У меня серьезные вопросы к высказываниям Дзюбы — такие люди должны быть примером. Жуткая стигматизация, когда фигурируют мнения, что депрессия для ленивых»

Карина Истомина, жена бывшего нападающего клубов РПЛ Федора Смолова, в интервью Спортсу«» оценила слова Артема Дзюбы о депрессии.

Источник: Спортс"

В 2023 году футболист заявил: «Терпеть не могу это слово. Все от безделья. Наши родители работали, у них было двое-трое детей. Времени на депрессии не было».

— В январе ты отреагировала на слова Аршавина из нашего текста про академию «Зенита». Он уволил психолога и сказал, что такой работой должны заниматься тренеры. Твоя позиция: это плохое решение.

— Сразу дам дисклеймер: я хорошо подкована психологически, но в футбольных вопросах могу ошибаться.

Увольнение психолога — стратегически плохое решение, потому что результаты футболиста напрямую зависят от его психологического здоровья.

Это не просто мое мнение. Есть исследования авторитетных журналов, которые показывают: если спортсмен психологически стабилен, он лучше перформит.

И еще момент. Это должен быть не просто один психолог на 20 с лишним человек. А целая команда — часть клубной инфраструктуры. Система, которая работает не только со спортсменами, но и с другим персоналом, в том числе с тренерами.

— Ты писала, что из-за повышенной маскулинности контакт со своим эмоциональным состоянием воспринимается как слабость. И назвала это зашоренностью. Пару лет назад гремела цитата Артема Дзюбы: «Терпеть не могу слово “депрессия”. Все от безделья. Наши родители работали, у них было двое-трое детей. Времени на депрессии не было». Ты про эту зашоренность?

— Да. У меня есть серьезные вопросы к высказываниям Артема Дзюбы. Это одна из ключевых фигур в российском футболе. Такие люди должны быть примером для молодых футболистов, потому что те ищут, на кого стоит равняться.

Вижу это по мужу: к нему тянутся молодые футболисты, ищут совета как у старшего товарища. Авторитетность очень распространена в футбольном мире. Когда у тебя есть такой медиакапитал, ты должен им распоряжаться по-другому.

— Как ты объясняешь такое отношение к депрессии? Стереотипы ведь живут не только в спорте.

— Это культурный код нашей страны. В Советском Союзе не было больных людей, потому что Советский Союз всегда идет вперед. Мы справляемся с проблемами внутри себя.

За последние 10 лет развитие ментального здоровья сильно шагнуло вперед. Это говорит о том, что наша страна стремится жить лучше, люди обращают внимание на свое психологическое состояние. Но ментальное здоровье требует определенного анализа, на который не у всех есть силы и ресурс.

Поэтому важны медиаперсоны. Особенно в футболе, потому что это маскулинная и очень популярная среда.

Мужчинам периодически нужно слышать от громких имен: «Ребята, на самом деле все иначе. Если вы плохо себя чувствуете, можно обратиться за помощью. Следите за ментальным здоровьем, это очень важно».

А когда фигурируют мнения, что депрессии не существует или что она для ленивых… Это жуткая стигматизация. И никак не помогает развитию общества. И никак не помогает конкретному человеку, которому нравится Артем Дзюба.

Это не эффект Вертера: когда что-то сказали, и человек так и сделал. Но создает определенное инфополе и по цепочке волновым эффектом действует на других людей, — сказал Карина Истомина.

Карина Истомина — психотерапия, Смолов, жены футболистов, комменты. Большое интервью Кораблеву.

