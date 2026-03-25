Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Турция
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.34
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Италия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.90
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.57
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Украина
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.26
П2
2.46
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Польша
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.67
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Словакия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.27
П2
3.95

Ведущий «Футбольного клуба» Чепурин: «Ныркам Соболева пора дать поэтичное название». В комментариях предложили «Соболиный полет» и «Дельфинт»

Ведущий «Футбольного клуба», экс-вратарь «Эгриси» Павел Чепурин высказался об Александре Соболеве.

«Соболев в матче с “Динамо” забил и отдал голевую передачу. И, конечно, запомнился этюдом в сине-бело-голубых тонах. Уже пора дать поэтичное название ныркам Соболева. В фигурном катании есть же элементы, названные фамилиями фигуристов, которые их впервые исполнили. Например, Аксель — фамилия норвежского фигуриста.

Мне кажется, фамилия Соболев не очень звучная для того, что обычно исполняет Александр. Пока я затрудняюсь придумать такое название. Можете предложить в комментариях.

Соболев продолжает забивать, и со второй попытки зашел в нужную дверь — вошел в элитный «Клуб 100» российских бомбардиров. Правда, он отметил юбилей чуточку раньше, но в итоге все свершилось. Соболев стал первым в «Зените», у кого перенос юбилея все-таки состоялся.

Не очень понятна ситуация со сборной Россией. Несмотря на такую хорошую форму, Соболев не вызван на матчи с Никарагуа и Мали. И хоть мы Соболева сравниваем с Дзюбой, но на фоне Артема Александр выглядит дешевой репликой.

Напомню, Соболев не должен был играть с «Динамо», потому что его должны были удалить в матче со «Спартаком» за вторую желтую карточку, когда он ударил локтем в лицо Наиля Умярова. Это признала даже экспертно-судейская комиссия.

Думаю, это не первое и далеко не последнее спорное судейское решение в матчах «Зенита». Особенно на финише чемпионата. Присмотритесь, возможно, я ошибаюсь", — сказал Чепурин.

В комментариях подписчики предложили несколько вариантов названия действию Соболева: «Соболиный тулуп», «Дельфинт», «Соболиный полет», «Соболет», «Собольнуть»/ «Соболировать», «Пасть Соболем».