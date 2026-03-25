Ведущий «Футбольного клуба» Чепурин: «Ныркам Соболева пора дать поэтичное название». В комментариях предложили «Соболиный полет» и «Дельфинт»

«Соболев в матче с “Динамо” забил и отдал голевую передачу. И, конечно, запомнился этюдом в сине-бело-голубых тонах. Уже пора дать поэтичное название ныркам Соболева. В фигурном катании есть же элементы, названные фамилиями фигуристов, которые их впервые исполнили. Например, Аксель — фамилия норвежского фигуриста.
Мне кажется, фамилия Соболев не очень звучная для того, что обычно исполняет Александр. Пока я затрудняюсь придумать такое название. Можете предложить в комментариях.
Соболев продолжает забивать, и со второй попытки зашел в нужную дверь — вошел в элитный «Клуб 100» российских бомбардиров. Правда, он отметил юбилей чуточку раньше, но в итоге все свершилось. Соболев стал первым в «Зените», у кого перенос юбилея все-таки состоялся.
Не очень понятна ситуация со сборной Россией. Несмотря на такую хорошую форму, Соболев не вызван на матчи с Никарагуа и Мали. И хоть мы Соболева сравниваем с Дзюбой, но на фоне Артема Александр выглядит дешевой репликой.
Напомню, Соболев не должен был играть с «Динамо», потому что его должны были удалить в матче со «Спартаком» за вторую желтую карточку, когда он ударил локтем в лицо Наиля Умярова. Это признала даже экспертно-судейская комиссия.
Думаю, это не первое и далеко не последнее спорное судейское решение в матчах «Зенита». Особенно на финише чемпионата. Присмотритесь, возможно, я ошибаюсь", — сказал Чепурин.
В комментариях подписчики предложили несколько вариантов названия действию Соболева: «Соболиный тулуп», «Дельфинт», «Соболиный полет», «Соболет», «Собольнуть»/ «Соболировать», «Пасть Соболем».