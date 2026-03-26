Карпин не согласится возглавить «Спартак», работая в сборной: «Совмещать не буду. Даже если будет “Реал”. У меня контракт еще два года»

— Не хочу это прогнозировать, но допустим, еще год-два сборная не возвращается к официальным матчем, и летом приходит «Спартак» и говорит: «Хотим Карпина тренером на 5 лет».
— В каком году? У меня контракт со сборной еще два года.
— Эти два года вы не будете совмещать?
— Нет.
— Это вы гарантируете?
— Да.
— Прям официально?
— Да.
— Даже если будет «Спартак»?
— Даже если будет «Реал Мадрид». Совмещать не буду.
— Но, может, уйдете из сборной России, я понял.
— Не я это сказал.
— Продление контракта со сборной России обсуждается с РФС?
— Сейчас? Нет, конечно. Больше двух лет еще.
— Но, может, сейчас самое время об этом поговорить?
— Сейчас точно не время, — сказал Карпин в выпуске на ютуб-канале «Коммент. Шоу».