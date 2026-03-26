Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Румыния
П1
1.38
X
5.43
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
П1
1.26
X
6.05
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
П1
1.80
X
3.54
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
П1
3.20
X
3.25
П2
2.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
П1
1.71
X
3.61
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
П1
2.11
X
3.27
П2
3.90

Колосков о Мали без игроков основы: «Это неуважение к нам, к РФС. Чувствую себя обманутым, но такова жизнь»

Вячеслав Колосков оценил решение сборной Мали приехать на товарищеский матч с Россией молодежным составом. Игра пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: Спортс"

"Обычно между федерациями подписывается договор, в котором прописываются все условия: финансовые, транспортные, размещение, и обычно указывается, что играть должны игроки основного состава. Если этого нет в нашем договоре с малийцами, то они вправе присылать любой состав.

Другое дело, что это неуважение к нам, к федерации. Иначе я не могу это никак объяснить. Все-таки сборная России неплохо располагается в рейтинге ФИФА, хорошо выглядит по результатам, история у команды богатая. Такое неуважение, мягко говоря, не приветствуется.

Но сейчас уже хлопать дверью, стучать по столу и кричать, что мы играть не будем, вызовет определенный скандал. Я в этом случае чувствую себя обманутым.

Конечно, буду смотреть матч. Но глядеть на молодежный состав Мали интереса никакого нет, ожидаемого удовольствия от игры вряд ли тут можно получить. Но такова жизнь", — сказал почетный президент РФС.