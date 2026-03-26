Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Румыния
П1
1.45
X
5.10
П2
7.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
П1
1.30
X
5.95
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
П1
1.75
X
3.69
П2
5.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
П1
3.25
X
3.22
П2
2.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
П1
1.72
X
3.55
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
П1
2.30
X
3.13
П2
3.58
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Северная Македония
П1
1.22
X
7.00
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Ирландия
П1
1.97
X
3.50
П2
4.20

Батистута о Марадоне: «Он умер как собака, рядом не было никого. Я виню себя, потому что мог бы ему помочь, хоть с ним и было тяжело. Надеюсь, с Месси такого не случится»

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута высказался о смерти Диего Марадоны.

Источник: Спортс‘’

Экс-игрок «Альбиселесте» ушел из жизни в 2020 году.

"Для меня Диего был великим человеком, со своими проблемами, но все равно великим. Это трудно объяснить. Я всегда старался говорить ему правду, даже несмотря на то, что он был старше меня на 10 лет. Возможно, поэтому он меня уважал.

Это позор, потому что он был великим человеком и умер в одиночестве. Рядом с ним никого не было. Он умер как собака. Мы мало сделали для того, чтобы защитить его. Я не люблю об этом думать. Я виню себя, потому что мог бы помочь ему… Если ты любишь человека, ты должен помогать ему, когда он в этом нуждается. Почему нет? Хоть с ним было тяжело. Это грустно и оставляет тяжелое чувство.

Он дал нам все, невероятные моменты. Надеюсь, с Месси такого не случится… Когда они на вершине, не видно, что у них есть проблемы. Кажется, что у них все есть, что все хорошо. Они не плачут… Они выглядят как супергерои, но они люди", — сказал Батистута в подкасте Rio Ferdinand Presents.

Биография Диего Марадоны: карьера и личная жизнь футболиста
Несмотря на то, что карьера Диего Марадоны проходила во второй половине прошлого века он остается одним из самых узнаваемых спортсменов мира. Легендарный в прошлом футболист сочетал в себе грацию и мощь Пеле, медийность Девида Бэкхэма, на всю жизнь приобрел репутацию плохого парня с добрым сердцем. Как это возможно? Расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше