Сборная Украины не вышла на ЧМ-2026, проиграв Швеции в плей-офф квалификации. Украинцы не попадают на чемпионат мира с 2006 года

Сегодня команда под руководством Сергея Реброва потерпела поражение от сборной Швеции в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 — 1:3.
Украинцы участвовали в чемпионате мира лишь один раз — в 2006 году. Тогда они дошли до ¼ финала турнира.
Сборная Украины снова не вышла на чемпионат мира.
