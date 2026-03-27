Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
доп. время
Уэльс
1
:
Босния и Герцеговина
1
Все коэффициенты
П1
18.00
X
1.05
П2
25.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
пенальти
Чехия
2
:
Ирландия
2
Все коэффициенты
П1
24.00
X
1.04
П2
25.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
2
:
Северная Ирландия
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
1
:
Швеция
3
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
1
:
Румыния
0
Хавбек «Вест Хэма» Диуф о Рамадане: «Лучший месяц для мусульман. Ты должен молиться каждый день, читать дуа, избегать харама, помогать бедным. Аллах даст нам все, чего мы хотим»

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Сенегала Эль-Хаджи Малик Диуф поделился мнением о Рамадане.

Источник: Спортс‘’

«На мой взгляд, это лучший месяц для мусульман. Ты должен молиться каждый день, читать дуа (личные мольбы мусульман на родном языке, обращение к Аллаху — Спортс»"), но не только ради себя, а ради всех мусульман. Мы должны избегать харама, помогать бедным в Рамадан.

Думаю, «Вест Хэм» очень нам помог. Начиная с тренера — я должен был приезжать в 9:30 утра, но он разрешил приезжать в 10, и это помогло мне хорошо выспаться. С партнерами трудностей не было, потому что они понимают, как важен для нас Рамадан.

Мы здесь молимся каждую пятницу с имамом — вместе с игроками, со всеми ребятами, которые работают в «Вест Хэме». Думаю, это прекрасно. «Вест Хэм» даже устроил ифтар (вечерний прием пищи во время Рамадана — Спортс«“) — все пришли, чтобы помолиться, поесть халяльной еды. Это не очень много, но для нас это многое значит. Мы должны просто сказать “спасибо”.

Ураза-байрам — это большой праздник после Рамадана. Все радуются, ходят в мечеть и едят вместе. Это момент, когда мы должны попросить прощения и оставаться близко к Богу. Я надеюсь, что все мусульмане будут понимать это и продолжать это делать всю свою жизнь. Я думаю, это хороший момент, чтобы быть ближе к Богу.

Аллах даст нам все, чего мы хотим и примет все наши дуа, иншааллах (если на то есть воля Божья — Спортс«“), — сказал Диуф.