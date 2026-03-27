Тренер Украины Ребров об 1:3 от Швеции и невыходе на ЧМ-2026: «Мы допустили очень много ошибок — потому и проиграли. Соперник очень компактно защищался, было тяжело вскрывать оборону»

— К сожалению, мы проиграли. Мы допустили очень много ошибок — потому мы и проиграли. Очень тяжело играть, когда ты получаешь на 4-й минуте. Я думаю, что мы проиграли сильной сборной, они очень организованно оборонялись и, к сожалению, мы не использовали свои моменты.
— Что, кроме индивидуальных ошибок, стало причиной поражения?
— Сейчас тяжело это говорить. Вы спрашиваете сразу после игры — я не могу назвать причины, кроме индивидуальных ошибок.
— Почему не вышло ничего впереди?
— Потому что сборная Швеции очень компактно оборонялась. Она сменила схему игры, они играли с тремя центральными защитниками, и было очень тяжело вскрывать эту оборону. Всегда они атаковали небольшой группой игроков, но в обороне было все очень плотно.
— Жаль, что все так. Вам есть что добавить еще украинским болельщикам?
— Мы извиняемся. Я думаю, что у всех ребят было желание показать, было желание выиграть, но, к сожалению, это футбол, мы проиграли. Но я благодарен ребятам, они отработали на поле.
— Мы упустили шанс на чемпионат мира. Каковы ваши следующие планы?
— Мои следующие планы — сыграть вторую игру.
— Считаете ли вы этот результат позорным для сборной Украины?
— Мы проиграли игру, мы проиграли плей-офф. Мы проиграли сильному сопернику. Чтобы выигрывать такие игры, нужно, чтобы каждый игрок показывал свой максимум.
К сожалению, мы сегодня этого не показали, и мы проиграли. Я не знаю, позорно ли… Наверное, для болельщиков это позорно. Мы делали свое дело.
Ребята делали, мы делали. К сожалению, мы проиграли, это футбол, — сказал Ребров на пресс-конференции.