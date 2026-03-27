Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
2
:
Северная Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 2:4
Уэльс
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
1
:
Швеция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
1
:
Румыния
0
П1
X
П2

Овчинников о переоцененном вратаре: «Куртуа не нравится. Не голкипер для “Реала”. Он хороший. Но в Мадриде должен играть лучший вратарь мира»

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников ответил на вопрос о том, какой голкипер является переоцененным.

Источник: Спортс‘’

— В прежние времена нам казался сильно переоцененным вратарь сборной Испании Субисаррета. Англичанин Шилтон, бразилец Таффарел. Сегодня такой голкипер есть? По вашим личным меркам?

— Мне не нравится Куртуа. Как и Буффон. Со Шмейхелем или Каном не сравнить, там вообще другой уровень.

— Чего нет в Куртуа?

— Как вам сказать… Это не вратарь для «Реала». Куртуа — хороший голкипер. А в Мадриде должен играть лучший вратарь мира. Хотя парадокс — лучшего-то сегодня и нет!

— Серьезно?

— Каждое время олицетворял какой-то вратарь. Из последних — Нойер. Всем было ясно — он номер один. А сегодня кто? Вы сами можете ответить? Десять фамилий назовете — Облак, Алиссон, Куртуа…

— Мартинес.

— Смеетесь, что ли?

— Мартинес не считается?

— Мы даже не сразу вспомним, как его зовут! Это просто вратарь.

— Назвали лучшим на чемпионате мира-2022.

— Получить — не значит быть.

— Для вас это не фигура?

— Конечно, нет! Вы же не будете спорить, что Шмейхель — лучший вратарь какой-то эпохи? Или Нойер царил лет шесть. Еще раньше Яшин. Мартинес — другая лига.

— Акинфеев сильнее?

— Да о чем вы говорите? Хоть понимаете, где играет Мартинес?

— В «Астон Вилле».

— Ну и что это за команда? Пусть он как Игорь отыграет 30 лет. Пусть попробует Лигу чемпионов. Классный вратарь в «Астон Вилле» не играл бы. Давно забрал бы «Ливерпуль» или «Манчестер Сити».

Опять скажете: «Он — чемпион мира». А я вам отвечу: чемпион мира там Месси. Мартинесу повезло оказаться в той сборной, — сказал Сергей Овчинников.