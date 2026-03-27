Овчинников о переоцененном вратаре: «Куртуа не нравится. Не голкипер для “Реала”. Он хороший. Но в Мадриде должен играть лучший вратарь мира»

— В прежние времена нам казался сильно переоцененным вратарь сборной Испании Субисаррета. Англичанин Шилтон, бразилец Таффарел. Сегодня такой голкипер есть? По вашим личным меркам?
— Мне не нравится Куртуа. Как и Буффон. Со Шмейхелем или Каном не сравнить, там вообще другой уровень.
— Чего нет в Куртуа?
— Как вам сказать… Это не вратарь для «Реала». Куртуа — хороший голкипер. А в Мадриде должен играть лучший вратарь мира. Хотя парадокс — лучшего-то сегодня и нет!
— Серьезно?
— Каждое время олицетворял какой-то вратарь. Из последних — Нойер. Всем было ясно — он номер один. А сегодня кто? Вы сами можете ответить? Десять фамилий назовете — Облак, Алиссон, Куртуа…
— Мартинес.
— Смеетесь, что ли?
— Мартинес не считается?
— Мы даже не сразу вспомним, как его зовут! Это просто вратарь.
— Назвали лучшим на чемпионате мира-2022.
— Получить — не значит быть.
— Для вас это не фигура?
— Конечно, нет! Вы же не будете спорить, что Шмейхель — лучший вратарь какой-то эпохи? Или Нойер царил лет шесть. Еще раньше Яшин. Мартинес — другая лига.
— Акинфеев сильнее?
— Да о чем вы говорите? Хоть понимаете, где играет Мартинес?
— В «Астон Вилле».
— Ну и что это за команда? Пусть он как Игорь отыграет 30 лет. Пусть попробует Лигу чемпионов. Классный вратарь в «Астон Вилле» не играл бы. Давно забрал бы «Ливерпуль» или «Манчестер Сити».
Опять скажете: «Он — чемпион мира». А я вам отвечу: чемпион мира там Месси. Мартинесу повезло оказаться в той сборной, — сказал Сергей Овчинников.