Матч-центр
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
2
:
Северная Ирландия
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 2:4
Уэльс
1
:
Босния и Герцеговина
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
1
:
Швеция
3
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
1
:
Румыния
0
Малком: «Обожаю “Зенит” и Россию. Однажды может наступить день, когда я вернусь. Не понимаю, как иностранцы приезжают и не остаются больше, чем на год»

Бывший игрок «Зенита» Малком сказал, что когда-нибудь может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

29-летний бразилец выступал за команду с 2019 по 2023 год, после чего перешел в «Аль-Хилаль». Его контракт с саудовским клубом действует до завершения сезона-2026/27.

«Обожаю “Зенит”. Четыре года в Санкт‑Петербурге — самые счастливые годы моей карьеры.

Я знаю, что однажды может наступить день, когда я вернусь [в «Зенит»] — уже говорил об этом с Оливейрой, Семаком и другими людьми, что я бы с радостью вернулся.

Не сейчас, разумеется, потому что сейчас у меня действующий контракт с «Аль‑Хилалем» и я должен отработать его до конца. Но возможность для возвращения сохраняется. Я и моя жена обожаем Санкт‑Петербург и Россию.

Не понимаю, как иностранцы приезжают и не остаются больше, чем на год. У меня нет слов, чтобы выразить свои чувства. Мы выиграли вообще все. Многое из того, что мы пережили с «Зенитом», останется со мной на всегда", — сказал Малком.