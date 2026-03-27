Яремчук о невыходе Украины на ЧМ после 1:3 от Швеции: «Позор. Почему-то мы обкакиваемся именно в самый ответственный момент. Раздевалка мертвая, лидеров не стало»

Почему-то так получается, что именно в самый ответственный момент мы обкакиваемся, к сожалению. Это было с румынами, это было с Уэльсом, это было и сейчас. Я думаю, это уже не случайность, это уже какая-то система, наверное, такая. Наверное, мы просто слабее. Надо это признать, и все. Есть команда, которой мы проиграли сегодня полностью, во всех смыслах.