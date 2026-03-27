Матч-центр
Футбол. Товарищеские матчи
19:30
Россия
:
Никарагуа
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
2
:
Северная Ирландия
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 2:4
Уэльс
1
:
Босния и Герцеговина
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
1
:
Швеция
3
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
1
:
Румыния
0
Сафонов о матчах за «ПСЖ» в ЛЧ и за сборную России: «Не готов сказать, что для меня важнее. Здесь тоже большое давление, 100% нельзя ударить в грязь лицом»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов высказался об ожиданиях от предстоящего товарищеского матча против сборной Никарагуа в Краснодаре.

Источник: Спортс‘’

— С возвращением в родной город. Расскажите о своих впечатлениях от поля родного стадиона и ожиданиях от матча.

— Спасибо! Для меня не только выход на стадион, но и вся эта поездка наполнена приятными эмоциями. Очень много ностальгии. Я живу на базе в том же номере, в котором жил много времени, сижу на том же месте в раздевалке, где всегда сидел.

Испытываю только положительные эмоции и надеюсь, что результат завтрашнего матча также всех порадует.

— Насколько отличаются ощущения от игры в сборной и клубе, особенно когда в клубе идет серия удачных матчей?

— Безусловно, когда мы играем в плей-офф Лиги чемпионов, то это важнейшие матчи и есть напряжение, но, как по мне, я возвращаюсь домой. играю дома за сборную. Тяжело сравнивать. Это разные ощущения.

Сказать, какой матч для меня важнее, я не готов, потому что здесь на меня тоже большое давление. Придут люди посмотреть на сборную и меня. приедут родственники и друзья, сто процентов нельзя ударить в грязь лицом. Настрой максимальный, я очень заряжен, я очень хочу играть, — сказал Сафонов.

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше