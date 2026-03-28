Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.18
П2
3.76
Футбол. Первая лига
15:00
Волга
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.25
П2
2.72
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.13
П2
3.60
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.55
П2
5.80
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Никарагуа
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
П1
X
П2

Карпин согласен на игру в гостях у Никарагуа: «Если все сложится — с удовольствием. Футболисты в раздевалке сказали, что были удивлены уровнем интенсивности и хорошей агрессии»

Валерий Карпин указал на непредсказуемость игры Никарагуа после победы над командой из Центральной Америки со счетом 3:1.

Источник: Спортс‘’

— Недооценка соперника была?

— Не знаю, можно ли назвать это недооценкой, но будто были удивлены уровнем интенсивности и хорошей агрессии со стороны соперника. Футболисты в раздевалке сказали, что были удивлены. Такая игра связана прежде всего с недооценкой и неожиданностью, хотя про это говорили. Не знали, какая будет схема у соперника, потому что первую игру команда проводила с этим тренером. Готовились ко всем вариантам и говорили, что международные матчи, даже товарищеские, другого уровня. Но все равно стало неожиданностью.

— Главный тренер сборной Никарагуа сказал, что хотел бы реванш. Вы готовы принять вызов?

— Когда? Завтра не сможем.

Мы готовы на все. Если найдется время и возможность, то да. Хотя перелет в Никарагуа в течение чемпионата будет тяжело сделать, будет джетлаг. Но если все сложится, то с удовольствием, — сказал главный тренер сборной России.

