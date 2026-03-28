Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.18
П2
3.76
Футбол. Первая лига
15:00
Волга
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.25
П2
2.72
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.13
П2
3.60
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.55
П2
5.80
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Никарагуа
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
П1
X
П2

Пономарев о голе Никарагуа: «Сафонову все было видно, никто ему не загораживал. Есть у нас вратари сильнее, тот же Тороп. И наши защитники были вдалеке от бьющего — это недопустимо»

Владимир Пономарев раскритиковал Матвея Сафонова и игру сборной России против Никарагуа (3:1) в целом.

Источник: Спортс''

"Где-то в метрах двадцати били, с левой ноги, все было видно. Никто ему не загораживал, наши защитники были вдалеке от бьющего — это недопустимо. Они же видели, что человек идет на замахе. Почему никого нет? Так что здесь и оборона виновата, и Сафонов виноват. Есть у нас вратари сильнее, тот же Тороп.

Игра так себе, честно говоря. Все сводится к тому, что побыстрее надо подать угловой, штрафной или пенальти. Вот к чему у нас сводится футбол. Ни одной фланговой атаки нет, ни одного сильного крайнего нападающего, который бы обыгрывал. Да никто никого не обыгрывает. Все играют прямолинейно, только в пас.

Почему все время в пас? Я не пойму. Все отдают мяч побыстрее. Раньше в советское время кричали: «Отдай, не держи, отдай и беги». А сейчас вообще мяч не держат. Не знаю, неинтересно им или отделаться хотят. Ну неинтересная игра", — сказал бывший защитник ЦСКА.