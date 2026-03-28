Джо Коул о Месси: «Единственный, кто прошел футбол, только Пеле может с ним поспорить. Роналду, Марадона или Роналдо ниже уровнем»

"Он — единственный, кто прошел футбол. И думаю, это связано с тем, как ты сложен, ведь именно таким нужно быть, чтобы играть на самом высоком уровне.
Споры не утихнут никогда, потому что у всех свое мнение. Но, как мне кажется, [Месси] уже закрыл все вопросы в рамках этого поколения, потому что он довел все до конца — выиграл все в футболе. Я никогда не видел игрока, подобного ему: то, что он делает с мячом, его способности, его характер — все это. И наблюдать за ним — настоящее удовольствие каждый раз.
Я думаю, он — величайший игрок всех времен. Единственный, кто может поспорить с этим — Пеле. Я не считаю, что Роналду, Роналдо (Назарио) или Марадона находятся на его уровне — он превзошел их. Сейчас он стоит в одном ряду с Пеле", — сказал Коул в интервью TNT Sports.
Джо Коул: «Когда голова Роналду касается подушки, он, наверное, думает: “Вот бы я был так же хорош, как Месси!”.