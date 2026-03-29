Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Челябинск
Футбол. Первая лига
16:30
Черноморец
:
Ротор
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Шинник
0
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Спартак Кс
0
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Уфа
0
Роман Бабаев: «Вагнер Лав — это любовь один раз и навсегда. Это игрок, сходу покоривший сердца всех армейцев. Хотим проводить легенду у нас дома прощальным матчем»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о завершении карьеры Вагнером Лавом.

Источник: Спортс‘’

"Вагнер — это любовь, что называется, один раз и навсегда. Все, кто видел его игру, понимают, что описать все качества этого легендарного футболиста в одной цитате невозможно. Количество положительных эмоций, которое он дал нашим болельщикам, неоценимо.

Мы благодарны Вагнеру за тот период, я бы даже сказал эпоху, которая принесла ЦСКА признание как внутри страны, так и за ее пределами. Игрок, сходу покоривший сердца всех армейцев, внес огромный вклад в развитие всего нашего футбола.

Наш дом — его дом. Мы все испытали исключительное счастье в мае прошлого года, когда смогли еще раз насладиться игрой Вагнера на галаматче. И прямо сейчас готовы приоткрыть небольшую тайну. Мы хотим сделать еще один большой праздник, посвященный нашему любимому игроку. Мы пока не готовы сделать официальный анонс, слишком ранняя стадия проработки, но мы уже на связи с Вагнером и вместе у нас общее желание проводить легенду у нас дома прощальным матчем", — сказал Бабаев.