Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.35
П2
2.02
Футбол. Первая лига
16:30
Черноморец
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.07
П2
2.55
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.56
П2
5.42
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2

Усман Дембеле: «Я изменился, стал спокойнее, уровень моей игры значительно вырос. Это однозначно лучший этап в моей карьере»

Вингер «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле рассказал, что переживает лучший этап в своей карьере, а также высказался о подготовке национальной команды в чемпионату мира.

Источник: Спортс‘’

"У меня стало гораздо больше опыта, а уровень моей игры с прошлого сезона значительно вырос. Многое изменилось — как в футболе, так и в личной жизни. Все только в лучшую сторону: я стал спокойнее, рассудительнее. Надеюсь сохранить этот уровень. Я чувствую себя хорошо и счастлив. Это однозначно лучший этап в моей карьере. Я приобрел огромный опыт — и в футболе, и в жизни. Я знаю себя и понимаю, что должен делать.

Выступление на чемпионате мира — это не то, что происходит каждый день. Для профессионального футболиста это честь: там собираются лучшие игроки и команды. Надеюсь попасть в окончательную заявку и проявить себя на этом турнире. Я с нетерпением жду того, что впереди.

Мы [в сборной Франции] сосредоточены прежде всего на себе. Уже несколько лет у нас есть костяк игроков, которые хорошо знают друг друга. Главное — показать сильную командную игру. Давления нет: в 2018 году мы считались андердогами и выиграли турнир, в Катаре были среди фаворитов и дошли до финала. Мы к этому привыкли, внутри команды царит спокойствие..

У нас есть выдающиеся индивидуальности. Но даже если собрать всех лучших игроков мира, без организованной и сплоченной команды ничего не получится. Именно на этом мы и сосредоточены. Команда — прежде всего. Мы хорошо готовимся к чемпионату мира и надеемся пройти весь путь до конца", — сказал Дембеле в интервью Fox Deportes.