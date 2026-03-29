Усман Дембеле: «Я изменился, стал спокойнее, уровень моей игры значительно вырос. Это однозначно лучший этап в моей карьере»

"У меня стало гораздо больше опыта, а уровень моей игры с прошлого сезона значительно вырос. Многое изменилось — как в футболе, так и в личной жизни. Все только в лучшую сторону: я стал спокойнее, рассудительнее. Надеюсь сохранить этот уровень. Я чувствую себя хорошо и счастлив. Это однозначно лучший этап в моей карьере. Я приобрел огромный опыт — и в футболе, и в жизни. Я знаю себя и понимаю, что должен делать.
Выступление на чемпионате мира — это не то, что происходит каждый день. Для профессионального футболиста это честь: там собираются лучшие игроки и команды. Надеюсь попасть в окончательную заявку и проявить себя на этом турнире. Я с нетерпением жду того, что впереди.
Мы [в сборной Франции] сосредоточены прежде всего на себе. Уже несколько лет у нас есть костяк игроков, которые хорошо знают друг друга. Главное — показать сильную командную игру. Давления нет: в 2018 году мы считались андердогами и выиграли турнир, в Катаре были среди фаворитов и дошли до финала. Мы к этому привыкли, внутри команды царит спокойствие..
У нас есть выдающиеся индивидуальности. Но даже если собрать всех лучших игроков мира, без организованной и сплоченной команды ничего не получится. Именно на этом мы и сосредоточены. Команда — прежде всего. Мы хорошо готовимся к чемпионату мира и надеемся пройти весь путь до конца", — сказал Дембеле в интервью Fox Deportes.