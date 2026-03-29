«Зенит» вышел бы в плей-офф ЛЧ. У него очень качественные легионеры, понравился Джон Джон«. Тренер “Кайрата” о сине-бело-голубых

— В целом нам все понравилось. Прекрасный соперник, спасибо «Зениту», что пригласили. Болельщики создали классную атмосферу. Каждый преследовал свои цели. Как и у нас, так и у них впереди будут матчи, каждый решает свои задачи.
— Ваша команда — участник Лиги чемпионов. «Зенит» смог бы побороться за выход в следующую стадию?
— 100%. Я уверен, «Зенит» вышел бы в следующий раунд [плей-офф], учитывая высокий уровень легионеров, они очень хорошие, качественные. У «Зенита» было бы больше шансов, чем у нас.
— Кого отметите из «Зенита»?
— Все игроки хорошие. Но мне понравился Джон Джон, нашего игрока чуть разматывал. У «Зенита» очень хорошие качественные легионеры, — сказал Уразбахтин.