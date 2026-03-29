Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.44
П2
2.03
Футбол. Первая лига
16:30
Черноморец
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.07
П2
2.55
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.46
П2
5.40
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
Урал
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.39
П2
3.15
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Бартомеу о росте зарплат в «Барсе» в сезоне-2017/18: «Мы приближались к лимиту фэйр-плей в лиге, но могли это позволить — у клуба был большой оборот»

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу отреагировал на критику о том, что при нем в клубе был рост зарплат.

Источник: Спортс‘’

— Часть критики Лапорты (нынешний президент «Барсы» — Спортс") связана с продлением контрактов с тер Стегеном, Лангле, де Йонгом и Пике непосредственно перед вашей отставкой. По словам Лапорты, это сильно повлияло на финансы клуба.

— Вернемся назад. В марте 2020 года начался карантин, и в это время нам фактически пришлось закрыть клуб. Поступление денег прекратилось, и с игроками была достигнута договоренность о сокращении зарплат на 14%, что позволило сэкономить 90 миллионов [евро].

Мы контактировали с PROCICAT [службой по защите населения Каталонии], и они сказали, что мы точно сможем открыть стадион к новому сезону, но в августе они говорят нам «нет». Затем мы сказали игрокам, что их зарплата будет сокращена на 20%. И тут происходит катастрофа, поскольку они говорят «нет». Поэтому нам пришлось сесть за стол переговоров.

Параллельно мы сказали игрокам, что кто хочет, может отложить выплаты на потом, когда клуб восстановит доходы. И только четверо согласились: «Мы хотим это сделать, хотим помочь». Им дали новые контракты, согласно которым они зарабатывали меньше в первые два года и больше — в заключительном.

— Несмотря на ковид, тенденция к росту зарплаты наблюдалась на протяжении нескольких лет. Как думаете, клуб зашел слишком далеко с продлением контрактов?

— Действительно, фонд зарплаты вырос с 365 до 521 миллиона в сезоне-2017/18 после продления контрактов Месси, Альбы, Пике и Бускетса. Но и доходы выросли. Очевидно, что мы приближались к лимиту фэйр-плей в лиге, но мы могли себе это позволить, потому что у клуба был большой оборот, — сказал Бартомеу.