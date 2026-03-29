Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.44
П2
2.03
Футбол. Первая лига
16:30
Черноморец
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.07
П2
2.55
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.53
П2
5.64
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
Урал
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.39
П2
3.15
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Литвинов о примере исполнения дальних ударов: «Роналду. Он показал: если быть наглым, бить с любой позиции, тренировать это, то будешь забивать»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался насчет дальних ударов.

Источник: Спортс''

— Мы все чаще начинаем видеть твои шикарные дальние удары. Результат работы на тренировках?

— В игре с «Оренбургом» получилось — ударил издалека, почувствовал уверенность. Вот и в матче с Никарагуа попробовал. Если забиваешь с дальней дистанции, сразу получаешь заряд уверенности, хочется пробовать снова. Нужно продолжать бить.

— Ты работал над этим компонентом?

— Всегда после тренировок остаемся побить по воротам. Но главное, повторюсь, уверенность. Если она есть, ты и в игре начинаешь чаще думать, как бы пробить.

— Ты рассказывал, что Деян Станкович отрабатывал удары вместе с вами. Получается, твой прогресс — это его багаж?

— Может быть. К этому точно все приложили руку. Будем продолжать работать.

— Какой игрок является для тебя примером исполнения дальних ударов?

— Криштиану. Сто процентов! Во-первых, сколько у него попыток всего — он каждый раз пробует ударить! Во-вторых, он уверен в себе, этого у него не отнять. Он один из тех футболистов, который показал всему миру: если быть наглым на поле, бить с любой позиции, тренировать это, то ты будешь забивать.

— А тебе не хватает наглости?

— В этом плане — точно не хватает. Нужно прибавлять, работать, разобраться в себе, чтобы искать больше моментов и бить издали, — сказал Литвинов.