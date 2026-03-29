Литвинов о примере исполнения дальних ударов: «Роналду. Он показал: если быть наглым, бить с любой позиции, тренировать это, то будешь забивать»

— Мы все чаще начинаем видеть твои шикарные дальние удары. Результат работы на тренировках?
— В игре с «Оренбургом» получилось — ударил издалека, почувствовал уверенность. Вот и в матче с Никарагуа попробовал. Если забиваешь с дальней дистанции, сразу получаешь заряд уверенности, хочется пробовать снова. Нужно продолжать бить.
— Ты работал над этим компонентом?
— Всегда после тренировок остаемся побить по воротам. Но главное, повторюсь, уверенность. Если она есть, ты и в игре начинаешь чаще думать, как бы пробить.
— Ты рассказывал, что Деян Станкович отрабатывал удары вместе с вами. Получается, твой прогресс — это его багаж?
— Может быть. К этому точно все приложили руку. Будем продолжать работать.
— Какой игрок является для тебя примером исполнения дальних ударов?
— Криштиану. Сто процентов! Во-первых, сколько у него попыток всего — он каждый раз пробует ударить! Во-вторых, он уверен в себе, этого у него не отнять. Он один из тех футболистов, который показал всему миру: если быть наглым на поле, бить с любой позиции, тренировать это, то ты будешь забивать.
— А тебе не хватает наглости?
— В этом плане — точно не хватает. Нужно прибавлять, работать, разобраться в себе, чтобы искать больше моментов и бить издали, — сказал Литвинов.