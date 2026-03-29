Лапорта о Месси: «Лео заслуживает статуи и памятного матча, он икона поколения. “Барса” — его дом, в какой-то момент наши интересы вновь пересекутся»

«В будущем отношения будут такими, как захочет Лео и как хочется “Барсе”. В какой-то момент наши интересы вновь пересекутся. Месси — икона поколения: Кубала, Кройфф и сам Месси. Он заслуживает статуи и памятного матча. “Барса” — его дом.
Кройфф стал революцией для своего поколения, а Месси — это искусство. И с точки зрения результатов, и как бомбардир, и как распасовщик, он непобедим", — сказал Лапорта в интервью El Pais.
Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Я принял верное решение, результаты говорят сами за себя: мы восстановили финансовое положение и создали команду».