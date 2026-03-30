Мелкадзе о сборной: «Раз вызывают, значит, соответствую. В игре спиной к воротам я схож с Кордобой»

Георгий Мелкадзе считает, что соответствует уровню сборной России.

Нападающий «Ахмата» дебютировал за национальную команду в товарищеском матче с Никарагуа (3:1). 31 марта он может сыграть с Мали.

— Повлияло ли назначение Черчесова тренером в «Ахмате» на ваш вызов в сборную? Может быть, он вас индивидуально подготовил?

— Конечно, он внес свой вклад. Сделал максимально для того, чтобы меня вызвали.

— Чувствуется, что соответствуете уровню нынешней сборной?

— Раз вызывают, значит, соответствую.

— С кем из нападающих в РПЛ можете себя сравнить? Может быть, с Кордобой?

— В игре спиной к воротам с ним схожи. Все нападающие разные, — сказал Мелкадзе.

В 21 матче сезона РПЛ на счету Мелкадзе 6 голов и 1 ассист.