Мелкадзе о сборной: «Раз вызывают, значит, соответствую. В игре спиной к воротам я схож с Кордобой»

Нападающий «Ахмата» дебютировал за национальную команду в товарищеском матче с Никарагуа (3:1). 31 марта он может сыграть с Мали.
— Повлияло ли назначение Черчесова тренером в «Ахмате» на ваш вызов в сборную? Может быть, он вас индивидуально подготовил?
— Конечно, он внес свой вклад. Сделал максимально для того, чтобы меня вызвали.
— Чувствуется, что соответствуете уровню нынешней сборной?
— Раз вызывают, значит, соответствую.
— С кем из нападающих в РПЛ можете себя сравнить? Может быть, с Кордобой?
— В игре спиной к воротам с ним схожи. Все нападающие разные, — сказал Мелкадзе.
В 21 матче сезона РПЛ на счету Мелкадзе 6 голов и 1 ассист.