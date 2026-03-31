Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Мали
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Италия
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Польша
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Турция
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Дания
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
4
:
СКА-Хабаровск
1
Доннарумма о матче с Боснией: «Есть напряжение и волнение, но мы должны выложиться на поле. Было больно пропустить два ЧМ — Италия заслуживает вернуться»

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о давлении в связи с матчем за выход на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Итальянцы во вторник сыграют с Боснией и Герцеговиной в финале плей-офф европейской квалификации чемпионата мира.

"Мы люди, нет смысла говорить, что мы не чувствуем напряжения, мы все хотим хорошо выступить и попасть на чемпионат мира, но это правильное напряжение.

Мы готовы, нам нужно делать то, чему мы учились на тренировках, сосредоточиться на том, на что мы способны, а остальное придет само собой. Все это в совокупности дает ценный опыт. У нас молодая команда, естественно, есть некоторое волнение и прилив адреналина, но это часть спорта.

Это очень важный матч, к которому нам нужно подойти правильно. Мы не должны повторять ошибки, которые допустили в первом тайме против Северной Ирландии (2:0). Команда готова и полна решимости показать отличную игру, чтобы достичь этой цели.

Я действительно горжусь всем, чего я до сих пор добился с национальной сборной. Были и радость, и боль, я пропустил два чемпионата мира, и мы хотим вернуть Италию туда, где она заслуживает быть.

Только мы знаем, как сильно мы страдали из-за того, что не попали на чемпионат мира, поэтому нам нужно извлечь уроки из этого неприятного опыта и выложиться на поле. Мы хотим принести радость всем итальянцам, но также и самим себе, потому что я чувствую, что мы этого заслуживаем после всего, что мы делали", — сказал Доннарумма в эфире Sky Sport Italia.