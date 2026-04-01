Спинаццола о поражении от Боснии: «Невероятное разочарование для нас, для всех итальянских детей, которые снова не увидят сборную на ЧМ. У молодых игроков будет лучшее будущее»

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола высказался после поражения от Боснии и Герцеговины в стыковом матче ЧМ-2026 (1:1, 1:4 по пенальти).

Италия в третий раз подряд пропустит чемпионат мира.

"После 90 минут игры вдесятером мы довели дело до серии пенальти. У нас было три или четыре шанса на победу.

Это просто невероятное разочарование для нас, для наших семей, для всех итальянских детей, которые снова не увидят Италию на чемпионате мира. Очень грустно видеть, как плачут молодые игроки, но у них будет лучшее будущее.

Игру решают отдельные моменты. Мы знали, что будет очень сложно играть вдесятером, но мы все равно создали несколько моментов. Сейчас об этом говорить бессмысленно, есть огромное разочарование.

Это, безусловно, был мой последний шанс попасть на чемпионат мира, но мне жаль всю Италию«, — сказал 33-летний защитник “Наполи”.

Италия мимо 3-го ЧМ подряд. Хроника падения: от титула до провала с Боснией.