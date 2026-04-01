Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
02:00
США
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.50
П2
1.63
Футбол. Товарищеские матчи
03:00
Бразилия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.30
П2
4.50
Футбол. Товарищеские матчи
04:00
Мексика
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.65
П2
2.06
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:1
Босния и Герцеговина
1
:
Италия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
3
:
Польша
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
0
:
Турция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 3:1
Чехия
2
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Мали
0
П1
X
П2

Монтелла о выходе Турции на ЧМ-2026: «Думаю, я первый иностранец, вышедший с командой на Евро и ЧМ — невероятно горжусь. Мы осуществили мечту — это не описать словами»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал выход команды на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

В финале плей-офф отборочного турнира Турция обыграла сборную Косово со счетом 1:0 и вышла на чемпионат мира впервые с 2002 года.

"Меня переполняют эмоции! Думаю, я стал первым иностранным тренером, который вывел Турцию и на Евро, и на чемпионат мира. Я невероятно горд. Игроки сделали все, что могли. Они добились всего. Теперь мы продолжим идти по прекрасному пути вместе.

Любой представитель этой профессии мечтает о чемпионате мира. Мы говорили об этом с командой. Мы осуществили нашу мечту, мы счастливы. Это невероятное чувство, его не описать словами. Чемпионат мира по футболу — это вершина профессии. Было бы замечательно испытать это на себе. Весь персонал, руководство — каждый внес невероятный вклад. Спасибо всем", — сказал Монтелла.