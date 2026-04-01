Левандовски о 2:3 от Швеции: «Футбол может быть жестоким, Польша была близка к победе. Если бы было дополнительное время, наши шансы бы увеличивались»

"Трудно что-либо сказать после такого матча. Не знаю, смогу ли я подобрать слова, которые бы точно отражали наши чувства.
Футбол может быть жестоким. Можно хорошо играть, дважды отыгрываться и в итоге остаться ни с чем. Для болельщика это самое ужасное чувство. Больно, потому что мы были так близки к победе.
Если бы было дополнительное время, наши шансы увеличивались бы с каждой минутой.
Мы верили, что можем их обыграть, будь то во втором тайме или в дополнительное время", — сказал Роберт Левандовски.
Дьокереш не пустил Левандовского, Турция вышла впервые с бронзы-2002, Дания ужасна на пенальти. Главное в стыках ЧМ.