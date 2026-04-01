Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
1-й тайм
Мексика
1
:
Бельгия
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
3.85
П2
8.50
Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
Бразилия
1
:
Хорватия
1
Все коэффициенты
П1
4.55
X
6.10
П2
51.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
0
:
Португалия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:1
Босния и Герцеговина
1
:
Италия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
3
:
Польша
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
0
:
Турция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 3:1
Чехия
2
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Мали
0
П1
X
П2

Левандовски о 2:3 от Швеции: «Футбол может быть жестоким, Польша была близка к победе. Если бы было дополнительное время, наши шансы бы увеличивались»

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение от команды Швеции (2:3) в стыковом матче за выход на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Трудно что-либо сказать после такого матча. Не знаю, смогу ли я подобрать слова, которые бы точно отражали наши чувства.

Футбол может быть жестоким. Можно хорошо играть, дважды отыгрываться и в итоге остаться ни с чем. Для болельщика это самое ужасное чувство. Больно, потому что мы были так близки к победе.

Если бы было дополнительное время, наши шансы увеличивались бы с каждой минутой.

Мы верили, что можем их обыграть, будь то во втором тайме или в дополнительное время", — сказал Роберт Левандовски.

Дьокереш не пустил Левандовского, Турция вышла впервые с бронзы-2002, Дания ужасна на пенальти. Главное в стыках ЧМ.