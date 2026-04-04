Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.85
П2
1.72
Футбол. Италия
16:00
Лечче
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.87
X
3.76
П2
1.77
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.30
П2
2.40
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Факел
2
П1
X
П2

Гендиректор «Акрона» об отмене гола Дзюбы ЦСКА: «Не засчитывать такое — преступление. Это решение противоречит духу футбола»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев назвал преступлением отмену гола нападающего Артема Дзюбы в ворота ЦСКА в матче 23‑го тура МИР РПЛ.

Источник: Спортс‘’

Главный арбитр Владимир Москалев отменил взятие ворот из‑за фола нападающего на Игоре Акинфееве.

— Какое мнение по первому голу и правилу 8 секунд?

— На мой взгляд, это избыточная мера в рамках сложившегося конкретного эпизода. Четвертая минута матча — не 94‑я. Умышленного затягивания времени с нашей стороны точно быть не могло. Футболисты расставлялись, голкипер вводил мяч. Избыточно.

— А эпизод в концовке? Был ли фол в атаке?

— Это решение противоречит духу футбола. В моем представлении, не засчитывать такие голы — преступление.

— У Артема отменяют третий гол. Есть ли в этом закономерность?

— Недавно поднимали статистику, где у нас вроде хорошая динамика по вмешательству ВАР, вроде бы в нашу пользу дается больше, чем против нас. Но к сожалению, те эпизоды, которые против нас, они ключевые и фактически влияют на исход матча. А те, которые в нашу пользу, ни на что не влияют. Конечно, та ситуация, в который мы оказываемся, неприятная, — сказал Клюшев.