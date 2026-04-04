Гендиректор «Акрона» об отмене гола Дзюбы ЦСКА: «Не засчитывать такое — преступление. Это решение противоречит духу футбола»

Главный арбитр Владимир Москалев отменил взятие ворот из‑за фола нападающего на Игоре Акинфееве.
— Какое мнение по первому голу и правилу 8 секунд?
— На мой взгляд, это избыточная мера в рамках сложившегося конкретного эпизода. Четвертая минута матча — не 94‑я. Умышленного затягивания времени с нашей стороны точно быть не могло. Футболисты расставлялись, голкипер вводил мяч. Избыточно.
— А эпизод в концовке? Был ли фол в атаке?
— Это решение противоречит духу футбола. В моем представлении, не засчитывать такие голы — преступление.
— У Артема отменяют третий гол. Есть ли в этом закономерность?
— Недавно поднимали статистику, где у нас вроде хорошая динамика по вмешательству ВАР, вроде бы в нашу пользу дается больше, чем против нас. Но к сожалению, те эпизоды, которые против нас, они ключевые и фактически влияют на исход матча. А те, которые в нашу пользу, ни на что не влияют. Конечно, та ситуация, в который мы оказываемся, неприятная, — сказал Клюшев.