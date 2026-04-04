Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Комо
П1
5.20
X
3.85
П2
1.72
Футбол. Италия
16:00
Лечче
:
Аталанта
П1
4.87
X
3.76
П2
1.77
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
П1
3.05
X
3.30
П2
2.40
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Осасуна
2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Рома
2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Локомотив
1
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Севилья
0
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Торино
1
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Кельн
2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Осер
1
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Нант
0
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Сельта
3
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Нефтехимик
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Балтика
2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Санкт-Паули
1
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Болонья
2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лион
0
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Факел
2
Тедеев об отмене гола Дзюбы: «Не было серьезного контакта с вратарем — как в театре должны сидеть. И сколько судья добавил времени? Ну видите как, есть ЦСКА и другие элитные клубы»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился мыслями после поражения от ЦСКА (1:2) в матче Мир РПЛ.

В добавленное время ко второму тайму главный арбитр Владимир Москалев после просмотра повтора отменил взятие ворот, усмотрев фол Артема Дзюбы против вратаря Игоря Акинфеева.

"Такой быстрый ВАР был. Еще даже не успели порадоваться, оглянуться — тут же сразу, побежал судья. Мяч только затрепещал в сетке, и уже судья бежал туда. Сложилось впечатление: срочно подбегай туда, что-то там есть.

Потом мы посмотрели, понятно, что в штрафной и во вратарской случаются ситуации: одному надо забить, другому — отразить.

И в этой ситуации был тот случай, когда не было никакого серьезного контакта с вратарем, мы 100 раз посмотрели эпизод, и порой доходит до смешного. Ощущение, как будто бы должны сидеть как в театре и никого не трогать, причем делать это тихо. Это огорчило в большей степени.

А тот момент, который был абсолютно явным, когда Максим Болдырев опережает, и явно идет действие в ногу — мы еще что-то мусолили, смотрели.

И плюс — сколько судья потом добавляет времени? Пять минут добавил — окей. Случился момент, продолжай дальше добавлять.

Ну видите как, это жизнь, когда есть футбольный клуб ЦСКА, есть другие клубы, которые являются элитой нашего футбола. Не то чтобы закономерность, но такая, не очень хорошая ситуация, и мне жаль, что мои футболисты в ней поучаствовали", — сказал Заур Тедеев.