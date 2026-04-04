Тедеев об отмене гола Дзюбы: «Не было серьезного контакта с вратарем — как в театре должны сидеть. И сколько судья добавил времени? Ну видите как, есть ЦСКА и другие элитные клубы»

В добавленное время ко второму тайму главный арбитр Владимир Москалев после просмотра повтора отменил взятие ворот, усмотрев фол Артема Дзюбы против вратаря Игоря Акинфеева.
"Такой быстрый ВАР был. Еще даже не успели порадоваться, оглянуться — тут же сразу, побежал судья. Мяч только затрепещал в сетке, и уже судья бежал туда. Сложилось впечатление: срочно подбегай туда, что-то там есть.
Потом мы посмотрели, понятно, что в штрафной и во вратарской случаются ситуации: одному надо забить, другому — отразить.
И в этой ситуации был тот случай, когда не было никакого серьезного контакта с вратарем, мы 100 раз посмотрели эпизод, и порой доходит до смешного. Ощущение, как будто бы должны сидеть как в театре и никого не трогать, причем делать это тихо. Это огорчило в большей степени.
А тот момент, который был абсолютно явным, когда Максим Болдырев опережает, и явно идет действие в ногу — мы еще что-то мусолили, смотрели.
И плюс — сколько судья потом добавляет времени? Пять минут добавил — окей. Случился момент, продолжай дальше добавлять.
Ну видите как, это жизнь, когда есть футбольный клуб ЦСКА, есть другие клубы, которые являются элитой нашего футбола. Не то чтобы закономерность, но такая, не очень хорошая ситуация, и мне жаль, что мои футболисты в ней поучаствовали", — сказал Заур Тедеев.