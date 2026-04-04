Мбаппе о Месси в «ПСЖ»: «Он все делает правильно. Били по воротам после тренировки — мы с Неймаром забили 6−7 из 10, Лео — 9 из 9. Я просто посмотрел на вратар

Ведущий: Какой игрок, с которым ты тренировался, впечатлил тебя больше всех?
Тчуамени: Так не считается, он тренировался с Месси.
Мбаппе: Месси, Месси, Месси, Месси. Он забавный.
Ведущий: Он более одарен технически, чем Неймар?
Мбаппе: Это разные вещи. Месси делает все правильно. К слову, расскажу вам историю.
Париж, мы с Неем были одними из лучших в мировом футболе. Он пришел к нам и ударил 10 раз по воротам. Мы с Неймаром забили 6 или 7 раз.
Видел же, как мы это делаем на тренировках?
Все реагируют: «Вау, Килиан!» и все такое. Вы видели Лео? Вы не видели Лео! Он ударил 9 раз и забил 9 голов.
И это еще было в конце тренировки, он немного устал и просто отправлял мяч в сетку. Даже не бил целенаправленно, просто пинал. Один, второй, третий, четвертый, пятый…
Я просто посмотрел на вратаря и спросил: «Ты понял?».