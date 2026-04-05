Итурральде об отмене удаления Мартина в игре с «Атлетико»: «Если, играя в мяч, ты не можешь остановить или убрать ногу, нужно оценить силу контакта для определения цвета карточки. Ее можно оставить

На 46-й минуте встречи защитник каталонцев ударил ногой в голень Тьяго Альмады, перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину прямую красную карточку, но заменил ее на желтую, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.
«Существует циркуляр, в котором говорится, что если ты выбиваешь мяч и не можешь остановить ногу или поставить ее в другое место, нужно оценить силу контакта, чтобы определить цвет карточки. Ее можно оставить желтой», — сказал Итурральде.