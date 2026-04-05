Фабио Капелло: «В Италии игроки ходят пешком или бегают трусцой — темп не соответствует международному уровню. Мы не выходим на ЧМ даже после расширения — болезнь не излечена»

Итальянская национальная команда проиграла сборной Боснии и Герцеговины в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026 (1:1, 1:4 по пенальти) и пропустит третий чемпионат мира подряд.
— Как вы объясните катастрофу сборной?
— Мы могли выиграть матч с Боснией, если бы не допускали ошибки. Но если мы не выходим на чемпионат мира даже после расширения состава участников, это означает, что у нас проблемы.
Мы увидели, что должны делать что-то другое, искать другой путь, потому что были допущены ошибки, и мы расплачиваемся за них. Неспособность пройти квалификацию три раза подряд означает, что болезнь не излечена.
— В чем главная проблема: в физике, в технике или в менталитете?
— В технике. Сборная — это отражение итальянской лиги. В Италии ходят пешком или бегают трусцой, в других странах — бегают и спринтуют. Если в каком-то матче тебе приходится быстро бежать, а ты к этому не привык, тебе будет нелегко.
Привычка заставляет тебя думать наперед, владеть техникой, позволяющей предвидеть передачу, обрабатывать мяч быстро и эффективно — все это мы в Италии делаем в темпе, который не соответствует международному уровню, — сказал Капелло.