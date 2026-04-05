Стрепетов о «Зените»: «Есть о чем подумать Семаку — вышедшие на замену с “Крыльями” отдали инициативу. “Спартак” приедет Петербург за победой»

Накануне «Зенит» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в Мир РПЛ.
«Очень сложная победа “Зенита”. Семаку надо задуматься. Люди, которые вышли на замену, полностью отдали инициативу.
Перед кубковым матчем со «Спартаком» есть опасения. Но ряд игроков не будут играть в стартовом составе — это и Караваев, и Горшков. Будут определенные перестановки.
«Спартак» приедет за победой в Санкт-Петербург. Семаку надо думать о линии атаки, которая тоже вызывает опасения. Есть о чем подумать тренерскому штабу", — сказал Стрепетов.
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 8 апреля.